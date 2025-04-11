مروّج مخدرات على دراجة آلية "توكتوك" في بحنين...في قبضة قوى الامن!

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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الامنية التي وضعتها الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات بواسطة دراجة آلية (توكتوك) لون اصفر على الطريق الممتد من بحنين - المنية وصولا إلى مستديرة العبدة.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة والتحريّات المكثّفة، تمكنت دورية من المكتب إلى تحديد هويّته، وتوقيفه بتاريخ 7-4-2025 في محلة بحنين على متن الـ "توكتوك" المذكور، وتبين انه يدعى خ. ح. (مواليد عام 1992، لبناني).

وبتفتيشه، ضبط بحوزته حوالي ٣٥ غرام من حشيشة الكيف، سيجارة حشيشة، ثلاث غرامات من الماريجوانا، وهاتف خلوي ومبلغ مالي، كما تم ضبط الدراجة الآلية.

اجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص".