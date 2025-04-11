living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاهم نهائيّ في شأن بلدية تنورين بين "القوات اللبنانية" ومجد حرب؟

11
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن حزب القوات اللبنانية والمحامي مجد حرب أنّهما توصلا إلى تفاهم نهائيّ في شأن بلدية تنورين ومخاتيرها والمشروع الإنمائيّ، الذي سيعمل مجلسها البلديّ الجديد على تطبيقه.

كما تم الاتفاق على توزيع الأعضاء والمهام والأدوار، وذلك تحضيرًا للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري في ١١ أيار المقبل في محافظة الشمال، وبعد إعلان التحالف بين القوات اللبنانية في منطقة البترون والمحامي مجد حرب والكتائب اللبنانية في غالبية قرى وبلدات قضاء البترون.

وعليه، أكّد الطرفان أنّ التنسيق الانتخابيّ البلديّ بلغ مرحلة متقدمة بينهما، "بما يؤسس لغد أفضل وأكثر ازدهارًا لتنورين خصوصًا، ولقضاء البترون عمومًا، عنوانه " استكمال مشاريع الإنماء والنهوض الاقتصاديّ والاجتماعيّ".

وعاهدا أهلهما في منطقة البترون الاستمرار بالتواصل مع المرجعيات والفاعليات في المنطقة، لتعميق التنسيق في ما بيننا لوضع الخطط وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout