living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ معالجة سلاح "الحزب" تنتظر مساراً تدرّجياً... نقاش مشروع إصلاح المصارف مستمر ولبنان يترقّب محادثات مسقط

11
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتجه الأنظار اللبنانية، والإقليمية، إلى محادثات العاصمة العُمانية مسقط بين الإيرانيين والأميركيين، لما لها من تداعيات بالغة التأثير. وبين المصالح الأميركية بقيادة ترامب، والعقلانية الإيرانية التاريخية، فإن الهدنة وفتح نوافذ لتمرير طهران العاصفة، هما الأقرب إلى الوقائع من الخيارات الإنتحارية.

وفي السياق نفسه للديناميكية الدولية – الإقليمية في الشرق الأوسط، يأتي الجو الإيجابي بين رئاسة الجمهورية وحزب الله لمعالجة ملف السلاح. ذلك أن بعبدا تدرك ألا حل للسلاح من خلال المزايدات والتشدد، ومن هنا تراهن على حل تدريجي قد يمتد سنوات، ضمن ما أطلقته حول "استراتيجية الأمن الوطني" الأوسع من مصطلح "الإستراتيجية الدفاعية". وفي المقابل، أرسل حزب الله هذا الأسبوع رسائل إيجابية عدة حول هذه المقاربة من خلال الحوار، وجددها النائب علي فياض بتأكيده علي أن "حزب الله، منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة".

هذه النتيجة دفعت بالقوات اللبنانية ورئيسها إلى مواصلة رفع السقف، كون الحلول الهادئة و"التفاهمية"، تسحب من سمير جعجع استخدام العصبية في شارعه لتوظيفها في نتائج سياسية. ومن هنا ستكون المرحلة القادمة مرحلة استكمال لهذا الهجوم المستغرب، خاصة وأن "القوات" دخلت شريكة في الإئتلاف الحكومي العريض الذي تشكل ثنائية حزب الله – أمل أحد أحد أعمدته الرئيسية.

في هذا الوقت، تواصل السلطة بحث مشروع إصلاح المصارف، وسط تخوفٍ شعبي مستمر من أن تأتي الحلول لصالح لوبي المنظومة المصرفية الذي لم يهدأ ولم يستكِن في إعلامه منذ العام 2019. وفيما عقد مجلس الوزراء اليوم الجمعة جلسة لهذا الغرض، سيُتسكمل النقاش فيه غداً السبت.
توازياً، كان المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار يستجوب اللوائين عباس ابراهيم وطوني صليبا، اللذين مثلا أمامه من دون اتخاذ أي إجراء في حقهما.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout