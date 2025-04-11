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موظفو الادارة العامة في “التجمع الديموقراطي”: لتحقيق مطالبنا العادلة

11
APRIL
2025
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دعا تجمع موظفي الادارة العامة في لبنان ( قطاع العاملين في الادارة العامة في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، في بيان الى “تحقيق المطالب المزمنة والمشروعة والعادلة للموظفين في الادارة العامة، و هي تتمثل بما يلي: تحسين الرواتب والتعويضات، إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة ، منصفة للموظفين في الإدارة، إصدار مرسوم زيادة اضافية، لحين صدور القانون، رفع التعويض العائلي، تثبيت بدل المحروقات. إعطاء ٣ درجات للمتعاقدين والأجراء ، إعطاء درجات لحملة الشهادات العليا، عودة المعاشات التقاعدية الى نسبة ١٠٠٪، إنصاف من بلغ السن القانونية ، خلال الأزمة ، وحصل على تعويض صرف، إنصاف من حصل على جزء من تعويضه ، ولا يزال في الخدمة، سواء من الملاك، أو ممن سيتم تثبيتهم بناء لبنود الإصلاحات، وذلك كي يستفيدوا من معاش تقاعدي كامل، إصلاح الإدارة العامة وتحسين بيئة العمل، تعديل توقيت الانصراف، ليصبح من الإثنين إلى الخميس في الساعة ٢ ظهراً، ويوم الجمعة في الساعة ١١ ظهرا، تحديث الإدارة العامة وإعادة هيكلتها، تثبيت العاملين في الإدارة العامة ، وفق الأسس والأصول، التي يعود تقريرها لمجلس الخدمة المدنية، وبحسب الوضع الوظيفي للعامل في الإدارة، اعتماد المعايير القانونية في التعيينات الإدارية، رفع سن التقاعد إلى الثمانية والستين، تفعيل دور أجهزة الرقابة في محاربة الفساد، تعزيز الضمانات الصحية والإجتماعية، تعزيز حقوق الموظفين ، وحماية الحرية النقابية، رفض الخصخصة والحفاظ على القطاع العام”.

‎ودعا التجمع “الهيئة الإدارية للرابطة و تجمع الموظفين، إلى تبني هذه الورقة المطلبية، و توحيد المواقف، لخوض المعركة االنقابية، بصفوف موحدة ، و برؤية مشتركة، من اجل النجاح في تحقيق مطالبنا المحقة”.

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