السيد : " تصريحات متناقضة، أيّهما نصدّق؟! "

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" تصريحات متناقضة، أيّهما نصدّق؟! بعد زيارة المبعوثة الأميركية اورتيغاس إلى لبنان مؤخراً واجتماعها مع مسؤولين رسميين ومع رؤساء أحزاب وتيارات، صدرت تصريحات متناقضة عن أجواء لقاءاتها مع الطرفين: -تصريحات اركان الدولة قالت بأن أورتيغاس كانت هادئة ولم تضع شروطاً صارمة ولا إنذارات تحذيرية على لبنان، - بينما تصريحات قائد القوات جعجع وبعده اورتيغاس نفسها قالت بأنها كانت شديدة اللهجة حول الوضع الجنوبي وسلاح المقاومة وشروط اعادة الاعمار وغيرها… من نُصَدِّق؟! الجواب واضح…"