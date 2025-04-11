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غسان عطالله: ...يلي عملتوا بعهد الرئيس ميشال عون ما كان الا نكد سياسي

11
APRIL
2025
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كتب النائب غسان عطالله رداً على النائب نجاة عون التي قالت بعد لقائها رئيس الجمهورية:

لضرورة إعلان حالة طوارئ مائية، نظراً لقلّة كميات المتساقطات هذا العام، كما تبرز أهمية تفعيل مشروع 'أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار'، مع وجود رئيس يضع الملف على الطريق الصحيح.

كتب عطالله:
أكيد متل ما اليوم شايفة أهمية الحوار والتلاقي بكرا رح تشوفي أهمية السدود لأن هيدا الكلام بيعني أمر واحد إنو يلي عملتوا بعهد الرئيس ميشال عون ما كان الا نكد سياسي لانو تأكيد أهمية أكاديمية الحوار والتلاقي دليل رؤية الرئيس ميشال عون، والحديث عن شحّ المياه تأكيد أهمية مشاريع السدود يلي بتحل مشكلة المياه… فللأسف خياركن كان تدمير المشاريع الإنقاذية للبنان! اعتذروا من الشعب اللبناني يلي رح يحاسبكن بالـ٢٠٢٦

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