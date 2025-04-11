Impex تعلن إطلاق 2025 Cadillac Escalade في لبنان: معيار جديد للفخامة والأداء

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أطلقت شركة Impex - لبنان سيارة 2025 Cadillac Escalade المنتظرة ، وذلك في صالة العرض في بدارو، وقد وضعت معيارًا جديدًا لسيارات الـSUV الفاخرة في السوق اللبنانية، ويتمّيز هذا النوع الأحدث بتعديلات خارجية ملفتة ومقصورة داخلية راقية، وتقنيات متطورة تضمن تجربة قيادة لا مثيل لها، كما بتصميمها الجريء، وواجهاتها الرقمية، وأدائها العالي.

وباتت إسكاليد الجديدة متوفرة في كل صالات عرض "كاديلاك" في لبنان وهي موجودة بخمس فئات تلبي مختلف أنماط القيادة والحياة المتنوعة وهي: Premium Luxury، Sport، Premium Luxury Platinum، Sport Platinum، وفئة الأداء العالي V-Series.

تصميم جريء يلتقي بالابتكار المتطور

تعيد كاديلاك تعريف الفخامة مع 2025 Escalade ، مقدّمة تصميما جديدا وجريئا مستوحى من الطراز الثوري ESCALADE IQ، لذا نرى الواجهة الأمامية المحدّثة بشعار مضاء وإطار أمامي مشرق، بينما يحافظ الجزء الخلفي على الإضاءة الرأسية الأيقونية لكاديلاك بلمسة عصرية.

وتضفي العجلات الضخمة بقياس 24 إنش – وهي الأكبر في تاريخ إسكاليد – إلى جانب اللون الخارجي الجديد Aegean Stone، حضورًا فخمًا، فيما توفر الأبواب الجديدة التي تُفتح وتُغلق كهربائيًا سهولة وصول فائقة، في حين تبرز المقصورة الداخلية من خلال ميزتين جديدتين: Renaissance Red وSheer Gray واللذين يجمعان بين أفخم المواد والتفاصيل الراقية.



كما توفر إسكاليد الجديدة، التي تتسع لثمانية ركاب، تجربة قيادة استثنائية بفضل شاشة منحنية مدمجة بالأعمدة، ونظام صوت فاخر من AKG يضم 19 مكبرًا للصوت، فضلا عن 126نمطًا لإضاءة الأجواء الداخلية وتصميم يركز على التكنولوجيا. أما فئة الأداء العالي V-Series، فتنفرد بلمسات داخلية حصرية من ألياف الكربون، عجلة قيادة غير مسبوقة، وتقنيات متطورة للسلامة ومساعدة السائق.



وعبّر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة IMPEX - لبنان فريد حمصي عن "فرحه لتقديم سيارة 2025 Cadillac Escalade الجديدة، التي تمثل قمة الفخامة والأداء والابتكار، وتلبّي ما يتطلع إليه عملاؤنا باستمرار".

تعيد 2025 Cadillac Escalade تعريف الفخامة في لبنان بفضل حضورها القوي، وتقنيتها المبتكرة، وأدائها الاستثنائي.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة صالة عرض Impex - كاديلاك الرئيسية في بدارو والدخول الى الموقع الإلكتروني www.cadillac.impex.com.lb