إليكم حال الطقس في أحد الشعانين!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر فترة قبل الظهر، تنحسر الأمطار تدريجيا مساء مع حدوث انفراجات واسعة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر .

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر فترة قبل الظهر، تنحسر الأمطار تدريجيا مساء مع حدوث انفراجات واسعة.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية لكن تبقى دون معدلاتها مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2000 متر.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع انفراجات واسعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، تشتد غزارة الامطار بدءا من المساء و حتى صباح الثلاثاء حيث يبدأ بالاستقرار.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 8 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 و 65 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين:50 و 85 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,13

-ساعة غروب الشمس: 19,06