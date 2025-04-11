تكريس التوافق البلدي في بسكنتا

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وُضعت أمس اللمسات الأخيرة على لائحة التوافق في بسكنتا بين كل من التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» والكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي وآل غانم.

وبعدما كان التوجه نحو تشكيل لائحة يرأسها المرشح طوني الهراوي الذي يحظى بتأييد التيار والقوات والقومي في وجه لائحة يرأسها المرشح طانيوس غانم المدعوم من الكتائب وآل غانم، بدأت مساعٍ للوصول إلى توافق، وانتهت بلقاء بين الهراوي وغانم اتُّفق فيه على انسحاب الأخير من السباق.

وبعد إعلان الاتفاق، وتشاور الهراوي مع باقي المكوّنات، رست اللائحة على التالي: طوني الهراوي رئيساً، 7 أعضاء للتيار والقوميين، 7 للقوات والكتائب ولمستقلّين يدورون في فلكهما، علماً أن الهراوي التزم خطياً أمام جميع الأفرقاء بحصر جهوده بالشأن الإنمائي وعدم التدخل لمصلحة فريق ضد آخر في أي استحقاق انتخابي.