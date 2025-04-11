التيار «بيضة قبان» في أنطلياس..

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لم تتضح بعد صورة المعركة البلدية في بلدة أنطلياس في المتن الشمالي في ظل الضبابية التي تحيط بموقف التيار الوطني الحر. ويدور التنافس في البلدة بين رئيس البلدية الحالي إيلي فرحات أبو جودة والمرشح جورج إيلي أبو جودة.

وفيما يدعم الكتائب ترشّح الأول، يعارضه قسم كبير من الكتائبيين، خصوصاً أن تجربته غير مشجّعة، كما سبق أن خضع للتحقيق أكثر من مرة بتهم فساد.

في المقابل، يحظى المرشّح جورج أبو جودة بدعم حزب «القوات اللبنانية»، كما يبدو أن التيار الوطني الحر بات أقرب إلى دعمه ولا سيما أن الرئيس الحالي سبق أن خاض معاركه البلدية ضد البرتقاليين. لكن يبدو أن التيار يتمهّل في كشف أوراقه مستفيداً من دوره كـ«بيضة قبان» في البلدة لتحصيل مكاسب.