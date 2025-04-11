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منخفض جوي يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

11
APRIL
2025
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يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي بارد، يستمر لأيام عدة ويحمل معه أمطارا تكون خفيفة ومتفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.

أما طقس أحد الشعانين فأشبه بطقس خريفي بارد مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية نهارا يليه منخفض جوي آخر يومي الاثنين والثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر
- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محلياً
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة نهارا وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأحد: الطقس غائم اجمالا وبارد مع تساقط أمطار متفرقة (خصوصا في القسم الثاني من النهار) وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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