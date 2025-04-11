الأنباء الكويتية: "السلاح" وضع على نار حامية... والاعتداءات الإسرائيلية في حركة تصاعدية

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الأنباء الكويتية: قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «تقاطعت مواقف عدة على أمر مفصلي، وهو أن موضوع السلاح قد وضع على نار حامية.

وفيما نقل عن مسؤولين في «حزب الله» بتصريحات تلفزيونية وغيرها الاستعداد لبحث موضوع السلاح بشكل جدي، كشف رئيس الحكومة عن أن الملف سيكون على طاولة مجلس الوزراء قريبا وربما الأسبوع المقبل أو الذي يليه».

وأضافت المصادر: «إلى جانب التطورات الإقليمية قد تكونت قناعة سواء لدى الرئيس عون أو «الحزب» أن معالجة ملف السلاح لا تتم إلا بالتفاهم، ولا أحد يريد الذهاب إلى الصدام، مع التركيز على ربط إنهاء الأمر بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، خصوصا المواقع الخمسة التي تتمسك القوات الإسرائيلية باحتلالها».

وسجلت المراجع اللبنانية غياب أي دور للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، واستمرار الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات في حركة تصاعدية، مشيرة إلى أن الجيش وضع يده على نحو 600 مركز لحزب الله، غالبيتها شمال الليطاني وبعضها مخازن أسلحة استراتيجية. كما كشف الجيش على الموقع الذي تحدثت عنه إسرائيل جنوب بيروت (في الشويفات)، وتبين أنه خال من أي سلاح، وهو مبنى مهدم تعمل الجرافات على إزالة الركام منه.