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عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 نيسان 2025

11
APRIL
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الأخبار: لوبي سياسي - مصرفي يعمل بين واشنطن وبيروت: نزع السلاح والخصخصة وحماية امتيازات المصارف
أولويات ترامب صفقة في غزة وتطبيع

 

 

 

 

الديار: عون يتصدى لمحاولات الفتنة: لملاقاة ايجابية حزب الله
المقاومة تحدد الاولويات وملتزمة استراتيجية الدفاع الوطني
انقسامات حكومية حول آلية بحث السلاح وجعجع: لا للحوار

 

 

 

 

النهار: التحفّز لملف السلاح عشية الذكرى الـ50 للحرب... وعون يؤكد مرونة "حزب الله" حيال خطة زمنية

 

 

 

 

اللواء: عون لاستثمار «الليونة».. والجيش يواجه اعتداءات الاحتلال في عيتا الشعب
الرياض تجدّد دعم «مسيرة الرئيسين» الإصلاحية.. لتعجيل الحوار والمساعدات

 

 

 


الجمهورية: عون يعالج السلاح بعيدًا من المزايدات

 

 

 


البناء: البورصة تصفع ترامب بتراجع 5 % رداً على الحرب التجارية المعلنة مع الصين | الأضواء على مسقط مع بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وعراقجي في الجزائر | تقاطع واشنطن وتل أبيب والقاهرة على تقدم مفاوضات غزة… وتأزم إسرائيلي

 

 

 

 

l'orient le jour: Menaces et recours contre Tarek Bitar… que rien ne semble arrêter

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: إيران تلوح بإجراءات رادعة: طرد المفتشين ونقل المواد النووية إلى مواقع سرية
ترمب جدد تهديده طهران... وهيغسيث: هي من يحدد رسالة «قاذفات بي 2»

 

 

 


الأنباء الكويتية: ملف السلاح بين المقايضة بانسحاب إسرائيلي أو تسليمه دون شرط تفادياً للعواقب العسكرية والحصار الاقتصادي
بري بحث مع بدر الخرافي تعزيز العلاقات الكويتية ـ اللبنانية

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