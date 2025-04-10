لا صحة لرسائل تهديد تداولت هاتفيا من أرقام خارجية في منطقة النبطية والاجهزة الامنية تتابع

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بتداول رسالة صادرة من رقم دولي لدولة افريقية تتضمن تهديدا من العدو الاسرائيلي بضرورة اخلاء حي في بلدة جبشيت ، الامر الذي اثار جوا من الارباك لدى المواطنين ، ليتبين بعد ذلك عدم صحته وان الرسالة وهمية ، أرسلها "صاحب دعابة" للتهويل على الناس.

كما جرى التداول برسالة تهديد في بلدة عربصاليم واشيع ان اجواء قلق وحذر سادت البلدة ، وتبين ان لا صحة لهكذا خبر او رسالة ، وافيد ان الاهالي كانوا في واجب ديني في النادي الحسيني والحياة طبيعية في البلدة.

وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقا دقيقا في مصدر هذه الاخبار المغرضة والارقام المتداولة.