إسرائيل "ستتحرك" في لبنان بهذه الحالة!

A + A -

كشف مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل لا تنوي البقاء إلى الأبد في لبنان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أطماع لها في الأراضي اللبنانية.

وأكد المصدر أن إسرائيل ستنسحب من لبنان عندما تفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، وتصبح القوى العسكرية الوحيدة فيها هي قوات الدولة. كما أشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بمهمة جدية لبسط السيطرة، لكنه قادر على تنفيذ المزيد من المهام.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر لـ "سكاي نيوز عربية" بأن إسرائيل تراقب محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته في الجنوب، وخاصة في إقامة نقاط مراقبة في القرى الجنوبية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستتحرك في حال لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات ضد تلك المحاولات.