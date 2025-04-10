"لا مصادر في الحزب".. بيانٌ هامّ!

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أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، "بعد تداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، أن تلك الادعاءات هي عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا."



وأكدت كذلك أنه "لا يوجد مصادر في حزب الله، وأن مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية."



ودعت العلاقات الإعلامية "وسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر أو تبني ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي،" مشيرةً إلى "استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية وتجنبًا للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام."