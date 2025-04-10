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بعد "الإساءة الدينية".. Ritika تعتذر!

10
APRIL
2025
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قدمت العلامة التجارية  Ritika Shoes في بيان، "رداً على الحملة العنيفة التي طالتها، بعد إطلاق أسماء نسائية على  صور بعض المنتجات ضمن حملة تسويقية اتُّبعت بنية حسنة ودون أي خلفية دينية أو تاريخية"، اعتذارها "الصادق والواضح من جميع من شعر بالإساءة أو الاستفزاز بسبب استخدام بعض الأسماء، وهو أمر لم يكن مقصودًا بأي شكل من الأشكال، ولم يصدر عن نية للتقليل من شأن أي شخصية تاريخية أو دينية أو المساس بمعتقدات أي جهة".

وأقرتّ "بوقوع خطأ غير مقصود في اعتماد بعض الأسماء، والتي تبيّن لاحقًا أنها تلامس مشاعر دينية لدى شريحة واسعة من المجتمع"، مؤكدة أن "هذا الخطأ لم يكن بدافع الاستفزاز أو التقليل من القيمة الرمزية لهذه الأسماء، بل جاء ضمن نمط تسويقي عام اعتمدناه منذ تأسيس الشركة، حيث يتم اختيار أسماء للمنتجات بشكل عشوائي أو رمزي دون الربط أو التلميح لأي مدلولات دينية أو تاريخية".

وأعلنت "اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الخطأ، عبر: سحب الأسماء كافة التي أثارت الجدل من المنتجات المذكورة ومراجعة شاملة لكل السياسات التسويقية المعتمدة داخل الشركة".

وأكدت أنها تؤمن "بقيم الاحترام والتنوع، ونضع ثقة عملائنا ومشاعرهم فوق كل اعتبار. نأسف لما حدث، ونعد الجميع بالتزامٍ كامل لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، مع العلم أن أي من هذه الأسماء ليس مطبوعاً أو محفوراً على أي من الأحذية بل فقط اسم "افتراضي" على الموقع الالكتروني وتمت اختيار الاسماء بشكل عشوائي تام من البرنامج التسويقي وقد تم سحبها بالكامل. فاقتضى الاعتذار".

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