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وزير الصناعة: على "الحزب" الاعتراف بالوقائع الجديدة!

10
APRIL
2025
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رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر "العربية" ضمن برنامج "خارج الصندوق"،  أن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان أثبتت أنها صارمة وصريحة في مواقفها، لذلك علينا أخذ المهل التي تتحدث عنها على محمل الجدّ.

واعتبر انه "لم يعد للسلاح الفلسطيني ايّ دور وكذلك لسلاح حزب الله، إذ إن وظيفة السلاح الثقيل في لبنان قد انتهت"، موضحا أن "هذا النوع من السلاح يجب ان يكون في عهدة الجيش اللبناني فقط، ولا سيما أن اسرائيل تتخذ من سلاح "حزب الله" ذريعة كي تبقى على إحتلالها لمناطق لبنانية".

وأكد أن على "حزب الله" الاعتراف بالوقائع الجديدة في لبنان والمنطقة، وقال: "لا شك أن هناك امورا اساسية تتغيّر في المنطقة، منها: اعلان ايران الانسحاب العسكري من اليمن وبداية حلقة الاغتيالات فيها والتي تشبه ما حصل مع قيادات حزب الله، اعلان بعض الفصائل الاسلامية في العراق تسليم سلاحها، اعلان الولايات المتحدة وايران عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن اعلان السفارة الاميركية في بيروت، بعد زيارة اورتاغوس، وضع لبنان امام حقائق جديدة تقضي بضرورة ازالة أي سلاح غير شرعي".

وأشار الى أن "الوزراء الذين يمثّلون "القوات اللبنانية" في الحكومة طالبوا رئيس الجمهورية جوزاف عون في إحدى جلسات مجلس الوزراء بدعوة المجلس الأعلى للدفاع الى وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، سواء سلاح المنظمات اللبنانية او غير اللبنانية، خلال مهلة ستة اشهر". وشدد على "وجوب العمل جدّيا على هذا الموضوع، لأنه لا مساعدات لإعادة الإعمار ولا استثمارات ولا استقرار ما لم يتم تسليم السلاح غير الشرعي الى الدولة".

ورأى أن "على الحكومة وضع الجدول الزمني، باعتبارها الجهة التي تمثّل السلطة السياسية في لبنان"، مشددا على أنها "ملتزمة الاصلاحات السياسية والادارية والقضائية، كما الإصلاحات الأمنية المتعلقة بحصرية السلاح، لذا عليها المباشرة جدّيا بذلك".

وأكد ان "وزراء "القوات" في الحكومة يسعون الى تحقيق هذه الإصلاحات وتجنّب اي مواجهة بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة".

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