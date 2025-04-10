الشرق الأوسط السعودية: لبنان يربط نزع سلاح «حزب الله» بانسحاب إسرائيل

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

في ظل مطالبة أميركية للبنان بضرورة معالجة ملف سلاح «حزب الله» بسرعة، قال مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن انسحاب إسرائيل من الجنوب سيسمح بفتح ملف نزع سلاح الحزب.

وقال المصدر إن الأولوية اليوم هي «لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتفظ بها في جنوب لبنان، وردّ الأسرى اللبنانيين، ومعالجة النقاط الـ13 الخلافية على الحدود البرية».

وأضاف: «إذا تم إحراز تقدم على هذا الصعيد، وحققنا انسحاباً إسرائيلياً وإعادة للأسرى، فسيكون هناك نقاش موازٍ مع (حزب الله) حول سحب سلاحه».

وجاء كلام المصدر في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في «حزب الله» قوله إن الجماعة «مستعدة لمناقشة مسألة سلاحها في سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل» من الجنوب.

ونقلت «رويترز»، عن مصدرَين مطلعَين على تفكير «حزب الله»، أنه يدرس تسليم أسلحته الثقيلة شمال الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش اللبناني.



