زوار رئيس الجمهورية: فتح أقنية تواصل مع "الحزب"

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الأنباء الكويتية: زوار رئيس الجمهورية نقلوا عنه مقاربته لملف نزع سلاح «حزب الله»، بفتح أقنية تواصل مع الحزب، تواكب مساعي الرئيس بري في هذا السياق. وقالوا ان رئيس الجمهورية يخشى تفاقم الضربات الإسرائيلية وتعديها توصيف الضربات وصولا إلى حرب موسعة. ويعول على تضافر الجهود المحلية لسحب الذرائع الإسرائيلية، توازيا مع ضغط دولي يمنح لبنان هدنة حقيقية تترجم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان مفترضا دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية تشدده في ضمان الوحدة الوطنية، وأن تكون الدولة حامية لكل مواطنيها، على ان يلتزم هؤلاء بالقوانين والأعراف التي تكرس سيادة الدولة على أراضيها من دون شريك ومن دون سلاح مواز (غير شرعي).