عناوين الصحف ليوم الخميس 10 نيسان 2025

الأخبار: من هم المرشحون لرئاسة بلدية بيروت؟
"فيتو" في واشنطن على التمويل الخليجي: ممنوع مساعدة لبنان
المرفأ بعد المطار تحت إشراف أميركي
أميركا- إسرائيل: عقد الملف الإيراني تتكاثر
الديار: ترامب: البرنامج النووي الايراني قضية اميركية و«اسرائيل» تعترض
الرئيس عون يتعامل بحكمة مع حساسية «السلاح»
الانتخابات البلدية: تحالف مفاجئ في زحلة ولوائح مغلقة ببيروت؟
النهار: نزع السلاح يحرّك التباينات داخل الحكومة إسرائيل تهدد الشويفات والمرفأ "يبدّد" التشكيك
اللواء: آلية قيد التداول حول السلاح.. والإحتلال يوزّع انتهاكاته بين الغارات والإشاعات
سلام في بكركي لمراعاته خصوصية انتخابات بلدية بيروت و«القوات» تلوّح بطرح الثقة بسلامة
البناء: ترامب يعلق الرسوم 90 يوماً: رؤساء دول توسّلوا موافقتي.. بينما الصين تتحدّى | حرب تجارية أميركية صينية… والبورصة تتحسّن بعد التعليق والدولار يتراجع | غموض يلفّ مفاوضات مسقط بين عراقجي وويتكوف… ونتنياهو بسقف مرتفع
الجمهورية: لبنان يترقب مفاوضات "اللدودين"
سلام من بكركي: القرار للدولة
l'orient le jour: Derrière le beau sourire de Morgan…
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: المكسيك والبرازيل تتعهدان تعزيز التعاون في مواجهة سياسات ترمب
الأنباء الكويتية: اقتراح نيابي بضم السلاح غير الشرعي المغطى إيرانياً إلى المحادثات في مسقط
عون يشدد على «تفعيل العلاقات اللبنانية - الكويتية»