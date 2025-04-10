أسرار الصحف ليوم الخميس 10 نيسان 2025

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اللواء: اسرار

لغز

يتبارى حزب يميني مع تيار من «جلدته» على إظهار أن المطلوب اليوم قبل الغد إيجاد آلية لنزع ما يسمونه السلاح «غير الشرعي».

غمز

تقدم التفاهم بين حزبين نافذين في الجبل، حول تفاهمات على إبعاد الحدّة عن الانتخابات البلدية، لا سيما في المدن الكبرى.

همس

تنتظر مصارف كبرى التوجهات الرسمية ما بعد صدور قانون إعادة الهيكلة والدمج، للسير ببرامج أعدت لاستعادة دور المصارف في تحريك الحركة الاقتصادية.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

انقسم الخبراء الماليّون إلى فريقين في تقييم قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركيّة لتسعين يوماً مستثنياً الصين وعدداً محدوداً من الدول من هذا التعليق. فقال بعض المحللين إن التعليق هزيمة نكراء لحقت ترامب ومشروعه الاقتصاديّ المبني على ركيزة الرسوم في ضوء النتائج الكارثيّة التي سجلتها بورصة نيويورك وحجم الخسائر التي لحقت بكبريات الشركات، بينما رأى قسم آخر من المحللين والخبراء الماليين، وخصوصاً مؤيدي سياسة ترامب أن التعليق هو خطوة ذكيّة للتركيز على الحرب التجاريّة التي اندلعت مع الصين وحشد جبهة عالميّة وراء أميركا في هذه الحرب تتشكّل من الذين شملهم التعليق والذين سوف يفعلون كل شيء لاسترضاء ترامب كي لا يعود إلى فرض الرسوم بعد انتهاء مهلة التعليق والوصول إلى اتفاقات بديلة عنها خلال المهلة، يكون بينها الالتزام بالعقوبات التي يفرضها ترامب على الصين مقابل التساهل في شروط الاتفاق على الدول المعنيّة.

خفايا

قال مرجع نيابي إن الحملة الاستباقية التي تشنها القوات اللبنانية على نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة بتهمة الخروج عن البيان الوزراي وخطاب القسم بشأن الموقف من سلاح المقاومة ليست إلا محاولة لحماية وزير الخارجيّة القواتيّ يوسف رجّي الذي تورّط بمواقف تقدّم المبررات للاعتداءات الإسرائيلية بداعي ربط انسحاب الاحتلال وبدء إعادة الإعمار بسحب سلاح المقاومة بصورة مخالفة للبيان الوزاري وخطاب القَسَم، حيث منطقة جنوب الليطاني هي نقطة الانطلاق لبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية. وقد استجابت المقاومة لما طُلب منها بينما بقي الاحتلال وتلكأ الضامنون في إلزامه بالاستجابة على قاعدة أن إنجاز بسط السيادة في هذه المنطقة وبدء إعادة الإعمار يساعدان على بدء حوار وطنيّ حول الاستراتيجية الدفاعيّة وفيها موقع السلاح، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ.