«اسرائيل»: المفاوضات لمصلحة نظام «اية الله»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

من الواضح أن «إسرائيل» تعارض بشدة المفاوضات الأميركية-الإيرانية التي تُعقد في سلطنة عُمان، إذ تراها كفرصة لتعزيز نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد الاعلى خامنئي.

وتشير المعلومات إلى أن ما سمعه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى البيت الأبيض، يؤكد أن الملف النووي الإيراني يُعدّ أولوية أميركية بامتياز، ويتصل مباشرة بالأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وتؤكد واشنطن أن إدارتها لهذا الملف تهدف إلى تجنّب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى فوضى شاملة في منطقة الشرق الأوسط، تكون لها انعكاسات خطرة ليس فقط على الولايات المتحدة، بل أيضاً على «إسرائيل».



