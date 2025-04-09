قماطي ل "ريدزون": الخرق الشيعي لن يؤثّر.. وما خصنا بمرفأ بيروت.. ومتمسكين بالمسيحيين

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نفى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن يكون حزب الله قد استخدم او يستخدم مرفأ بيروت في اي عملية تخص المقاومة، معتبرًا للمقاومة طرق عدة في القيام بعملها، كما أكد أن الحزب يقف اليوم خلف الدولة، معتبرًا أن الدولة لا تخادع فيما تقول حول تحرير الأرض واستعادة الأسرى وتحصين لبنان، مؤكدًا استعداد الحزب للتحاور حول استراتيجية دفاعية وطنية تحصّن لبنان.

وكشف قماطي في مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش في برنامج Redzone على شاشة الـOTV أن رئيس الجمهورية أحبط محاولة طرح نقاش حول خطة انزع السلاح في الجلسة الثانية للحكومة الحالية لانه يعلم مخاطر هذا الموضوع، معتبرًا أن الرؤساء الثلاثة يلعبون أدوارًا جدًا ايجابية في التواصل مع الخارج وتحصين لبنان.

هذا واستبعد قماطي عودة الحرب على لبنان، مؤكدًا أن قدرات الجزب قوية جدًا.

وعن العلاقة مع المسيحيين، أكّد قماطي أن الحزب لا يزال متمسّكًا بالتفاهم مع التيار الوطني الحر، ولا يزال يراهم على تطوير ورقة التفاهم ونزع الثغرات أو ملء الثغرات بعد التطورات السياسية وهناك أمور ممكن أن نتفاهم عليها.

وكشف قماطي أنّ الحزب متحالف مع التيار في عدد من المناطق بالانتخابات البلدية المقبلة، وأبرزها مسقط رأس الرئيس العماد ميشال عون حارة حريك.

وردًا على سؤال حول امكانية خسارة نائب شيعي في الانتخابات النيابية المقبلة، أكّد قماطي أن هذا الأمر ممكن أن يحصل وممكن ألّا يحصل، ولكن الأكيد أنّه لن يؤثر بشيء في حال حصوله ولن يؤثّر بمسار الثنائي، مستعيدًا وصول نوّاب شيعة من خارج اجماع الطائفة دون أن ينجحوا باحداث أي تأثير، مشددًا على أن الحاضنة الشعبية ستحاصر هؤلاء.