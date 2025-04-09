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بعد الحملة و إحراق الفرع بتهمة الإساءة إلى الرموز الدينية.. اعتذار وتصحيح مسار!

9
APRIL
2025
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أفادت العلامة التجارية Ritika Shoes في بيان بأنه رداً على الحملة العنيفة التي طالت علامتنا التجارية “Ritika Shoes”، بعد إطلاق أسماء نسائية على بعض المنتجات ضمن حملة تسويقية اتُّبعت بنية حسنة ودون أي خلفية دينية أو تاريخية، يهمّنا توضيح ما يلي:

 أولاً، نتقدّم باعتذار صادق وواضح من جميع من شعر بالإساءة أو الاستفزاز بسبب استخدام بعض الأسماء، وهو أمر لم يكن مقصودًا بأي شكل من الأشكال، ولم يصدر عن نية للتقليل من شأن أي شخصية تاريخية أو دينية أو المساس بمعتقدات أي جهة.

 ثانيًا، نقرّ بوقوع خطأ غير مقصود في اعتماد بعض الأسماء، والتي تبيّن لاحقًا أنها تلامس مشاعر دينية لدى شريحة واسعة من المجتمع. وهنا نؤكد أن هذا الخطأ لم يكن بدافع الاستفزاز أو التقليل من القيمة الرمزية لهذه الأسماء، بل جاء ضمن نمط تسويقي عام اعتمدناه منذ تأسيس الشركة، حيث يتم اختيار أسماء للمنتجات بشكل عشوائي أو رمزي دون الربط أو التلميح لأي مدلولات دينية أو تاريخية.

ثالثًا، نعلن عن اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الخطأ، عبر:

– سحب كافة الأسماء التي أثارت الجدل من المنتجات المذكورة.

– مراجعة شاملة لكل السياسات التسويقية المعتمدة داخل الشركة.

– إنشاء لجنة داخلية لمراقبة المحتوى والإعلانات وضمان احترام كافة الحساسيات الثقافية والدينية.

 وختم اليام: “نحن في Ritika Shoes نؤمن بقيم الاحترام والتنوع، ونضع ثقة عملائنا ومشاعرهم فوق كل اعتبار. نأسف لما حدث، ونعد الجميع بالتزامٍ كامل بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. فاقتضى الاعتذار”.

 

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