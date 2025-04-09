غضب في طرابلس بعد إساءة دينية: محاولة إحراق محل أحذية!

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شهدت مدينة طرابلس حالة من التوتر والاضطراب إثر توجه عدد كبير من الشبان الغاضبين إلى محل Ritika Shoes المتخصص ببيع الأحذية والحقائب النسائية والكائن في شارع نديم الجسر وذلك على خلفية منشورات على صفحة الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت أسماء أحذية وحقائب نسبت لزوجات وبنات النبي محمد وزوجة النبي إبراهيم عليه السلام ما اعتُبر إساءة صارخة للعقائد الدينية.



وبحسب شهود عيان فإن الشبان ولدى وصولهم إلى المحل وجدوه مغلقا، فحاول عدد منهم تحطيمه قبل أن يُضرموا النار في واجهته الخارجية في محاولة لإحراقه ما أدى إلى حالة من الهلع والهرج في المنطقة.

في حين أصدرت إدارة المحل بيانًا اعتذاريا أكدت فيه أن التسمية كانت غير مقصودة، وأنها ترفض أي إساءة دينية أو مسّ بالمعتقدات.



وتُتابع السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادثة وسط دعوات من فعاليات المدينة لتهدئة النفوس وتغليب الحكمة.