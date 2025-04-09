بالصور- أدرعي: "الحزب" يحاول إعمار موقع إنتاج في الضاحية.. وسنواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"هكذا يحاول حزب الله اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين: خلال تفتيش مفاجئ اختفت الآليات الهندسية، وعادت إلى العمل بعد انتهائه خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار

يكشف جيش الدفاع أن حزب الله يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة اعمار موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية في قلب حي الشويفات في الضاحية الجنوبية، والذي تم انشائه قرب مدرسة وتحت مبانٍ سكنية، وذلك بعد أن تم استهدافه في شهر نوفمبر 2024.

وقد تم نقل المعلومات عن هذه المحاولات في مطلع شهر يناير إلى آلية الرقابة، وبناءً عليه تقرر إجراء تفتيش مفاجئ في الموقع لكن الصور الجوية أظهرت أن حزب الله، الذي علم مسبقًا بموعد التفتيش، قام بإخلاء الآليات الهندسية التي كانت تعمل في الموقع في اليوم الذي أُجري فيه التفتيش، ثم أعادها بعد انتهائه.

هذا النشاط الخطير يعتبر خرقًا سافرًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

يبقى جيش الدفاع ملتزمًا باستمرار تنفيذ التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل ومنع أي محاولة تموضع من قبل حزب الله الإرهابي.