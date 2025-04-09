البستاني التقى بعثة صندوق النقد الدولي: لضرورة إقرار جميع القوانين الإصلاحية في أقرب وقت..

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استقبل رئيس لجنة الإقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني في المجلس النيابي اليوم، رئيس بعثة “صندوق النقد الدولي” السيد ارنستو راميريز ريغو مع وفد ضم ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما ، كبير الخبراء في القطاع المالي جايم بونس ، المستشارة الاولى للمدير التنفيذي لشؤون لبنان السيدة مايا شويري ، الاقتصادية السيدة حنين الفقيه والاقتصادية ريتا الاشقر بحضور النائب جيمي جبور .

وقد تباحث الطرفان خلال اللقاء بكيفية العمل لتسهيل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار القوانين الاصلاحية وهي قانون السرية المصرفية، وقانون حماية الودائع وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي."

وقد اتفق الفريقان على ان لبنان لا يملك رفاهية الوقت من أجل اقرار القوانين الاصلاحية لأنها مفتاح النهوض الاقتصادي، وعلى متابعة الخطوات المستقبلية خلال اجتماعات صندوق النقد في واشنطن بعد اسبوعين والتي سيشارك فيها النائب البستاني.