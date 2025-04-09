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درغام وطرابلسي عرضا موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية: الكفاءة واحترام التوازن الطائفي

9
APRIL
2025
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عقد عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وإدكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعد إنتهاء إجتماع لجنة التربية النيابية، تطرقا خلاله لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية على أساس الحاجة والكفاءة.

وأعرب النائب الطرابلسي عن إستيائه من تعاطي وزيرة التربية ريما كرامي، مؤكدا أن نواب لجنة التربية النيابية هم المراقبين على عمل الوزارة وشركاءها، وهم الممثلين للأمة اللبنانية بكافة شرائحها، وبالتالي فمن غير المقبول أن تقدم وزيرة التربية على طرح إستبيان للطلاب يتضمن خانة للذكر وخانة للأنثى، وأخرى أفضل عدم الاجابة، مؤكدا رفض هذا التثصرف وإن تم سحبه، لذلك نسجل اليوم إعتراضنا على ما جرى بإسم الشعب اللبناني والقيم التي نحملها، وبإسم كل المكونات الايمانية في لبنان.

من جهته شدد النائب درغام على موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، لافتا الى أن التعاقد في الجامعة اللبنانية كان يتم سابقا وفقا لتدخلات حزبية وسياسية، وهو ما أدى الى خلل في عملية التفرغ، وأضاف: نحن اليوم لن نقبل بعملية التفرغ الا على أساس إحترام التوازن الطائفي، وفقا لمعيار الحاجة والكفاءة، ونطالب بتحقيق العدالة في موضوع التعاقد.

وحول إستبيان الوزيرة كرامي، تساءل درغام، هل إنتهت كل مشاكلنا في لبنان الواقع تحت الحرب والذي يعاني من مشاكل إقتصادية وتربوية، ومالية. وبات همنا السؤال عن جنس الطالب؟ مؤكدا أن ما قامت به كرامي هو إستخفاف بعقول اللبنانيين وبقيمنا.

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