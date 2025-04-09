living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي: مع قانون التفرغ بالجامعة اللبنانية على أساسين

9
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:

اليوم في اجتماع لجنة التربية النيابية وبحضور وزيرة التربية د. ريما كرامي، تناقشنا بموضوع التفرغ بالجامعة اللبنانية.

وأكدنا في الاجتماع وبعده في مؤتمر صحافي عقدته انا وزميلي اسعد درغام اننا مع قانون التفرغ على أساسين: ١. حاجة المِلاك. ٢. كفاءة الاساتذة. وليس على اي اساس آخر. واننا نطلب ان يُشكّل مجلس الجامعة اولا ويّطبِق هذه المعايير والقانون بلا زيادة ولا نقصان.

وتوجّهت بملاحظتين الى الوزيرة كرامي التي لا تتواصل مع النواب ولجنة التربية مذكراً اياها بالدستور الذي نخضع له ويرفعه عاليا رئيس الوزراء نواف سلام وفخامة الرئيس جوزف عون، ان النواب بالدستور يمثلون الامة بكافة شرائحها ويراقبون عمل الوزارة والوزراء ومن مجلس النواب تنبثق السلطات في جمهورية برلمانية، وهم شركاء اساسيين مع وزارة التربية وليسوا مجرد سياسيين في المجتمع.

اما الملاحظة الثانية للوزيرة فكانت اعتراضي الشديد على استبيان وطني للمعلومات حول الطلاب في لبنان والذي فيه ادخلت الوزارة ولاول مرة خانة ثالثة بالاضافة الى جنس الطالب ذكرا كان ام انثى، فيه يمتنع الطالب عن تحديد جنسه. اقرّت الوزيرة كرامي انها كانت خلف هذه الاستمارة وانها سحبتها من التداول. وأكدنا للوزيرة رفضنا التام لفكرة الاستمارة ولخلفيتها وذلك باسم الشعب اللبناني والقٍبَم الدينية والاخلاقية التي يتمسك بها، على امل ان لا تتكرى اية محاولة تروّج للتلاعب بالقانون الطبيعي ونظام الخالق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout