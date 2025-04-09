طرابلسي: مع قانون التفرغ بالجامعة اللبنانية على أساسين

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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:

اليوم في اجتماع لجنة التربية النيابية وبحضور وزيرة التربية د. ريما كرامي، تناقشنا بموضوع التفرغ بالجامعة اللبنانية.

وأكدنا في الاجتماع وبعده في مؤتمر صحافي عقدته انا وزميلي اسعد درغام اننا مع قانون التفرغ على أساسين: ١. حاجة المِلاك. ٢. كفاءة الاساتذة. وليس على اي اساس آخر. واننا نطلب ان يُشكّل مجلس الجامعة اولا ويّطبِق هذه المعايير والقانون بلا زيادة ولا نقصان.

وتوجّهت بملاحظتين الى الوزيرة كرامي التي لا تتواصل مع النواب ولجنة التربية مذكراً اياها بالدستور الذي نخضع له ويرفعه عاليا رئيس الوزراء نواف سلام وفخامة الرئيس جوزف عون، ان النواب بالدستور يمثلون الامة بكافة شرائحها ويراقبون عمل الوزارة والوزراء ومن مجلس النواب تنبثق السلطات في جمهورية برلمانية، وهم شركاء اساسيين مع وزارة التربية وليسوا مجرد سياسيين في المجتمع.

اما الملاحظة الثانية للوزيرة فكانت اعتراضي الشديد على استبيان وطني للمعلومات حول الطلاب في لبنان والذي فيه ادخلت الوزارة ولاول مرة خانة ثالثة بالاضافة الى جنس الطالب ذكرا كان ام انثى، فيه يمتنع الطالب عن تحديد جنسه. اقرّت الوزيرة كرامي انها كانت خلف هذه الاستمارة وانها سحبتها من التداول. وأكدنا للوزيرة رفضنا التام لفكرة الاستمارة ولخلفيتها وذلك باسم الشعب اللبناني والقٍبَم الدينية والاخلاقية التي يتمسك بها، على امل ان لا تتكرى اية محاولة تروّج للتلاعب بالقانون الطبيعي ونظام الخالق.