حوار مباشر بين عون والحزب حول حصر السلاح بيد الدولة.. بري يدعم الرئيس ومستعد للتدخل!

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محمد شقير-

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية لبنانية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سيقود، بالتعاون مع رئيس البرلمان نبيه بري، حواراً مباشراً مع «حزب الله» حول حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى بحث آلية استيعاب سلاحه وتبديد ما لديه من مخاوف على مستقبله السياسي.

وبحسب المصادر، لا يزال الحوار في بدايته لجس نبض الحزب ومدى استعداده للوصول إلى اتفاق بخصوص سلاحه، وأن بري يدعم التواصل، مبدياً استعداده للتدخل لدى الحزب، إذا اقتضت الضرورة، لتقريب وجهات النظر، على أن يتبعه وضع استراتيجية تتعلق بالأمن الوطني، ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية.

وكشفت المصادر عن أن الحوار المباشر مع الحزب حول حصرية السلاح يبقى أفضل من إحالته إلى طاولة للحوار يرعاها الرئيس، نظراً لأن الدعوات السابقة للحوار بقيت من دون جدوى.



