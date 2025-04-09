الولايات المتحدة الضغط على لبنان بمستوى عال

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

فيما تتجه الأنظار إلى جولة المحادثات الأميركيّة – الإيرانيّة في عُمان السبت المقبل، بشأن برنامج طهران النوويّ، على مستوى عالٍ تواصل الولايات المتحدة الضغط على لبنان وغداة مغادرة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس لبنان، واصلت تصعيدها في وجه حزب الله. فقد قالت إنه «يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل». وأضافت «حزب الله مثل «السرطان» وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي»، مشيرة إلى أن «إيران جرّت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار». ولفتت إلى أن «الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحاليّة على نزع سلاح حزب الله». وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة إلى أن «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة».