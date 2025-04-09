تجنب إحداث أي شرخ داخلي

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الأنباء الكويتية: قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «لم تكن السلطة اللبنانية تنتظر زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، للبدء بوضع الخطط لتنفيذ ما التزمت به، سواء من خلال خطاب القسم أو البيان الوزاري للحكومة.

وهي (السلطة) بالتالي منذ نيل الحكومة الثقة من المجلس النيابي، تعمل بأجهزتها المختلفة يوميا وبجدية لتنفيذ ما التزمت به. ولكنها في الوقت عينه تدرس اتخاذ الخطوات بما يحقق المصلحة الوطنية وتجنب إحداث أي شرخ داخلي، خصوصا ان إسرائيل لم تتقدم أي خطوة باتجاه تنفيذ بنود القرار 1701، والذي ينص على انسحاب كامل قواتها من الأراضي اللبنانية.

بل على العكس، لا تزال تحتل المواقع وتتصرف كما لو ان المنطقة الحدودية تحت سيطرتها بالكامل، بعد مضي ما يقارب الشهرين على انتهاء الفترة التي اتفق عليها لتحقيق الانسحاب الشامل».