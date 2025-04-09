عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 نيسان 2025

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الأخبار: إفتتاح موسم الإنتخابات البلدية

أميركا- إيران: بداية مسار ملغوم



الديار: لبنان يترقّب مصير الإقليم: مفاوضات سلطنة عمان ترسم مستقبل المنطقة

الملف القضائي عالق... وواشنطن تشترط التعيينات للإنماء والإعمار

البيطار يصعّد من جديد... هل تفتح فرنسا ثغرة في جدار 4 آب؟



اللواء: الإصلاح المصرفي يقرّ الجمعة.. ورهان أميركي متجدّد على دور برّي

عون إلى قطر الأربعاء وسلام إلى سوريا الأسبوع المقبل.. والقضاء الفرنسي على خط تحقيقات المرفأ

البناء: البورصات العالمية تستعيد عافيتها ونيويورك تخسر 1% مع التمسك بالرسوم | ترامب: إيران تريد الاتفاق.. وعراقجي: اختبار وفرصة وواثقون من سلميّة برنامجنا | نتنياهو يواجه المزيد من التصدّع بقرار المحكمة… ورفض أمميّ للخطة الإسرائيليّة

النهار: أورتاغوس غداة زيارتها: "حزب الله" سرطان... أكثر من 500 عملية أنجزها الجيش في الجنوب





l'orient le jour: Restructuration : le gouvernement se donne encore du temps pour franchir la barrière bancaire



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: مصادر من «حماس»: حديث ترمب عن التهجير لا يتسق مع ما يُنقل لنا من واشنطن

المصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرفض العربي للتهجير أدى لتغيُّر الموقف الأميركي

الأنباء الكويتية: السلطة اللبنانية تعمل بجدية لتنفيذ ما تعهدت به من إصلاحات وبسط السيادة.. وخشية على المناصفة البلدية في العاصمة وطرابلس

عون في الدوحة وأبوظبي 16 أبريل.. وإقرار الأسباب الموجبة لتنظيم المصارف