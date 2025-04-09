أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 نيسان 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن تنجح المفاوضات الأميركية الإيرانية بالتوصل إلى صيغة جديدة للاتفاق حول الملف النووي الإيراني في هذا الصيف، حيث ترغب إيران بالاتفاق لإنهاء التوتر الذي يحكم الإقليم ويبقي مناخ الحرب حاضراً، وتعتبر أن التوصل إلى الاتفاق يُضعف مكانة “إسرائيل” السياسية سواء في تحريض حكومات المنطقة على إيران والتصرف كقوة حماية من إيران أو في التصرف كوكيل للسياسات الأميركية على قاعدة أن إيران هي العدو المشترك والأول، بينما تسعى واشنطن للاتفاق تفادياً لحرب لا يمكن التحكم بتداعياتها ولا بسقفها ومدّتها وإذا تمّ التوصل لاتفاق نوويّ جديد سوف يطول أمد التفاوض حول الملفات الخلافيّة الأخرى التي يصعب حلها وربّما تظهر أطر إقليميّة للتفاوض حولها بشراكة سعوديّة مصريّة على وجه الخصوص.

كواليس

تبدي شخصيّات لبنانيّة في الحكم وخارجه من أصدقاء أميركا استغرابها للسياسات الأميركيّة في إضعاف الفرصة الذهبيّة التي نشأت عن الحرب الأخيرة لقيام دولة لبنانيّة صديقة لواشنطن تتولّى تدريجياً احتواء المقاومة التي فشلت أميركا و”إسرائيل” في كسرها، وتسجّل على واشنطن ضعفها عن ممارسة أيّ ضغط على حكومة تل أبيب الالتزام بموجبات القرار 1701 أسوة بما فعله حزب الله استباقاً ما يضعف موقف الدولة اللبنانيّة في طرح مستقبل سلاح الحزب ويُجبر الدولة على إبقاء الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا يجعل موقف الدولة والمقاومة متطابقاً ويصير مشروع الدولة سنداً لحزب الله بدلاً من أن يكون منافساً له بقوة النجاح، والقول إنها فعلت ذلك لأن الدبلوماسية تُجدي ولأن أميركا ساندت الدولة اللبنانية، لكنها صدمت بالتخلّي الأميركي عن الاستثمار على مشروع الدولة اللبنانيّة الصديقة وجعل اللبنانيّين يصطفون مع حزب الله على أرضيّة واحدة فقط لأن الأولوية الأميركية هي عدم إحراج “إسرائيل”.

اللواء: أسرار

لغز

لم تنتهِ حالة الجفاء بعد بين مرجع مسؤول ووزير بارز، على خلفية تصريحات لم يكن لها مبرِّر، في ما خص موظفة غير لبنانية رفيعة..



همس

تنهال أسئلة واستفسارات دون انقطاع لدول سقط لها ضحايا في انفجار مرفأ بيروت، تتركز حول موعد انتهاء التحقيقات وموعد صدور القرار الاتهامي.