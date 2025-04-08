رئيس الجمهورية يعيّن روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ

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عُيّنت الدكتورة روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ في شأن برنامج التعافي المالي للبنان.

وتشغل حاراتي حاليًا منصب مستشارة رئيس الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصاديّ الدوليّ.

وتحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون في باريس، ودرجة البكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد (LSE) كما توسّعت في مسيرتها الأكاديمية في جامعة براون في ولاية رود آيلاند، حيث شاركت في تأليف أوراق بحثية رائدة في مجال الاقتصاد الدوليّ.

وعملت سابقًا كمستشارة اقتصادية في البنك الدولي في واشنطن العاصمة، كما شغلت منصب مستشارة لرئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ الأسبق، سعد الحريري، حيث تولّت ملفات العلاقات الدولية واللجان الوزارية.

وفي القطاع الخاص، تولّت حاراتي منصب مديرة العلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة ماجد الفطيم في دبي، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة.

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