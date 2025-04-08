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طرابلسي وصحناوي بعد لقائهما بري: لمسنا لديه الحرص على الوحدة الوطنية وحفظ المناصفة الحقيقية والتنوع في بلدية بيروت

8
APRIL
2025
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي كتلة "لبنان القوي" النيابية النائبين نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي ، حيث تناول اللقاء بحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية وشؤون تشريعية .

وبعد اللقاء قال النائب طرابلسي : "زرنا اليوم انا وزميلي معالي الوزير سعادة النائب نقولا صحناوي بإسم تكتلنا دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وتداولنا نحن ودولته موضوع بلدية بيروت وحفظ التنوع والمناصفة وإستعرضنا بعض إقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب ، ولمسنا لدى دولة الرئيس حرصه الكامل كالعادة على الوحدة الوطنية وحفظ التنوع في بلدية بيروت وحفظ المناصفة الحقيقية والصحيحة".

وأضاف طرابلسي : "كما تناولنا الاوضاع العامة في البلاد في ظل الأمور الحاصلة ، وشدد دولة الرئيس على أهمية التضامن الوطني في المرحلة الحالية والقادمة .

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