عطلة في هذه الأيام..!

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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 تاريخ 8/4/2025 التي حددت فيها عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد ، إذ تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها ، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد ، ابتداء من صباح الخميس في 17/4/2025 ولغاية مساء الإثنين في 21/4/2025 .وبهذه المناسبة تتقدم الوزيرة كرامي من” جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأصدق التمنيات” ، وتقدر “عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب”.