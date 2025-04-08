السيد: "لا شيء يدعو للتفاؤل"!

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كتب النائب جميل السيد عبر منصة إكس:

"محادثات مباشرة أميركية- إيرانية في نهاية الأسبوع…

لبنان يستفيد حُكماً من أيّ تطوّر إيجابي يحصل في المنطقة حولنا، لأنّ لبنان بلد النتائج وليس بلد الأسباب بحيث أنه حيثما كان يحصل "الحَبَل" والإحتقان في المنطقة كانت أوجاع المخاض تنفجر في لبنان…

فهل سيكون لدى دولتنا المنهارة الوعْي الكافي اليوم لإستثمار الإيجابيات الخارجية المحتملة لمصلحة لبنان، أم ستكون تكراراً للفرص الضائعة منذ إتفاق الطائف إلى اليوم ؟!

أريد أن أكون متفائلاً رغم أنّه لا شيء يدعو للتفاؤل في ظل التركيبة الفاشلة نفسها في السلطة…"