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انخفاض كبيرٌ بدرجات الحرارة.. كتل باردة ليلًا!

8
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الرياح المغبرة الناشطة لتصل سرعتها لحدود 70 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار وتنخفض بشكل تدريجي وملموس، ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مساء وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: اجواء سديمية مغبرة تسيطر على لبنان وذلك بسبب تأثير كتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة جنوب البلاد، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تحمل معها الغبار، فيما يبدأ تأثير الكتل الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود اولا على المناطق الشمالية والتي ستسيطر على كل لبنان، بدءا من يوم غد الاربعاء فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة ابتداء من ليل الأربعاء/الخميس .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة خاصة على الساحل الجنوبي، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، فيما يكون الارتفاع محدود في باقي المناطق. تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب ال 80 كم/س، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرق وارتفاع موج البحر.

الأربعاء:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الرياح المغبرة الناشطة لتصل سرعتها لحدود 70 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار وتنخفض بشكل تدريجي وملموس، ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مساء وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة.

الخميس:  

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س ، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر.

الجمعة:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ليلا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة ، في الداخل من 14 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س تشتد محليا فتقارب ال 80 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء احيانا بسبب ظهور الغبار في الاجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و 60%.

-حال البحر: مائج الى هائج، ارتفاع الموج ( مترين)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,17

-ساعة غروب الشمس: 19,04

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