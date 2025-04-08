"أوجيرو" تحذّر.. ما القصة؟

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توجهت "أوجيرو" في بيان، الى مشتركيها في منطقة رأس النبع، عبر حسابها على منصة "إكس"، معتبرة أنه "في اطار تنفيذ مشروع مدّ خدمة الالياف الضوئية " الفايبر" لمشتركي سنترال رأس النبع، وبعد العديد من المراجعات وعلم ادارة الهيئة بأن عددا من موزعي خدمة الانترنت يقومون بايهام مشتركي اوجيرو بضرورة حجز خدمة الفايبر عبر تقاضي اشتراكات مسبقة قبل نفاد الكمية".

أضافت: "تؤكد الهيئة لمشتركيها ضرورة عدم الوقوع ضحية الوسائل التسويقية المضللة والتزام التواصل مع مندوبي مبيعاتها المتجولين وفي مراكز البيع المعتمدة وعلى الرقم ١٥١٥".