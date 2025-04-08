التوافق على التفاوض حول الحدود وإجراءات نزع السلاح؟

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الأنباء الكويتية: أشارت مصادر نيابية بارزة إلى ان موضوع التفاوض حول الحدود وإجراءات نزع السلاح تم التوافق حوله من خلال الاجتماعات المغلقة «بضرورة اتخاذ خطوات متوازية بين لبنان وإسرائيل لجهة وقف الأخيرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أما ما يثار عن التطبيع، فإن الوقت ليس مجاله في هذه المرحلة، وبالتالي لا يشكل الأولوية في الملفات الموضوعة على طاولة البحث والنقاش».

على أي حال، فإن تسريع وتيرة مسار الإجراءات على الساحة اللبنانية أو التريث فيها، سيتأثر حكما بتداعيات التطورات الإقليمية المرجحة ان تدخل مرحلة الحسم خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال التفاوض او العمل العسكري. وكل خيار له ترتيباته وإجراءاته.