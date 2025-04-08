المقاومة: تسليم السلاح غير وارد

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أكدت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” أن موضوع تسليم السلاح غير وارد.

وأبدت استعداد الحزب للبحث باستراتيجية دفاعية كاملة لحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي وأطماعه في الأرض والمياه والثروة النفطية والغازية.

وأعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، في كلمة ألقاها خلال تشييع “حزب الله” لثلة من الشهداء في بلدة طلوسة الجنوبية أن “من موقع إدراكنا بخصوصية المرحلة وتعقيداتها والتهديدات والتحديات التي نواجهها، نعتبر أن الوطن مهدّد في أرضه وأمنه من العدو الإسرائيلي، ومهدد في قراره السيادي الذي يتعرض للاستباحة والمصادرة، وإلا كيف يفسّرون هذا التدخل الخارجي في التعيينات الإدارية والقضائية والمالية والعسكرية، وكيف لهم أن يبرّروا هذا التدخل السافر في الملفات الإصلاحية المالية والنقدية والإدارية التي تتصل ببناء الدولة؟”.

وأضاف “لا نريد إصلاحاً على مقاس الإرادات الخارجيّة وسياستها التي تسعى إلى الهيمنة على البلد ومصادرة استقلاله، بل نريد إصلاحاً بمعايير وطنية صرفة بعيداً عن أي ارتهانات خارجية”.

وختم “إن كل ذلك يؤكد أن بلدنا يمرّ في منعطف خطير مليء بالتحديات، وعلى كل القوى والشخصيات الشريفة الحريصة على سيادة البلد واستقلاله أن تضافر جهودها المشتركة لمواجهة التحديات”.