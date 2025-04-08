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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 نيسان 2025

8
APRIL
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
سجلت مصادر مالية متابعة لتداولات بورصة نيويورك حركة تجاوزت مئات مليارات الدولارات في البيع والشراء على أسهم الشركات المنضوية في مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا مثل ميتا ومايكروسوفت وتسلا وأوراكل وانتل ومعها شركات نفطية مثل اكسون ومصرفية مثل مورغان جي بي. وقالت المصادر إن خسارة المؤشر عند الافتتاح لنسبة 4% كان يعني احتمال بلوغ 9% كما توقع مصرف مورغان جي بي ما قابله حاملو المحافظ الكبرى من الأسهم بالشراء الفوري لكل المعروض على مدار اللحظة لدرجة أن المؤشر تحوّل إلى رقاص ساعة. وقالت المصادر إن نجاح التدخلات في الحفاظ على استقرار أو مكاسب أو خسائر محدودة عند حد الـ 1% ليس النهاية بانتظار ما سيحدث في الأيام التالية حتى منتصف الشهر الحالي موعد دخول آخر حزمة رسوم حيّز التنفيذ.

 

كواليس
تربط المصادر الدبلوماسية المتابعة لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بين ملفين بارزين على جدول أعمال الزيارة الأقرب إلى الاستدعاء الأميركي لنتنياهو، والملفان هما أولاً مستقبل قضية الأسرى وارتباطها بإنهاء الحرب على غزة وقبول حلّ مخالف للسقف الذي رسمه نتنياهو، وثانياً ملف الحرب على إيران واحتمال تكليف نتنياهو بتحمّل مسؤولية شنّ الحرب، منعاً لتداعيات محتملة لا يمكن التنبؤ بها إذا شنت أميركا الحرب مباشرة. وتعتقد المصادر أن لا إمكانية للجمع بين المسارين، لأن الضغط لإنهاء ملف الأسرى بغير ما يرغب نتنياهو يعني صرف النظر عن خيار الحرب، وإقفال ملفات النزاعات المفتوحة وفقاً لحسابات أميركيّة، بينما خيار الحرب يحتمل تأجيل ملف الأسرى والمناورة بالإعلان عن الاهتمام به لفظياً ومسرحياً.

 

 

 


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