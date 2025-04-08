عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 نيسان 2025

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الأخبار: إنتخابات بلدية بيروت: تفاقم الملف المسيحي على المناصفة

هل أربكت أورتاغوس حلفاءها؟

مفاجأة ترامب الثانية: نريد إتفاقًا مع إيران

النهار: ارتياح أميركي لدفع لبنان نحو "حقبة جديدة" إصلاح المصارف على طريق الالتزامات الحكومية

اللواء: عون وبرّي: مصلحة لبنان بالإصلاحات والحوار حول الاستراتيجية - الدفاعية

سلام لوفد أميركي: الحكومة ملتزمة بحصر السلاح.. وتحفظ نيابي على زيادة مساهمة لبنان بصندوق النقد

البناء: ترامب استدعى نتنياهو لإحباطه: الحرب مع إيران سيئة والسبت تفاوض مباشر | البورصة العالميّة تواصل التراجع ونيويورك تفرمل الاندفاعة بتدخّلات 3 تريليون | قمة السيسي وماكرون وعبدالله ترسم مسار حلّ في غزة وفق المبادرة المصرية



الجمهورية: "إيجابيات" أورتاغوس لا تحسم الخلافات

لقاء ترامب- نتنياهو يطلق إشارة الحسم؟

الديار: عون مُتمسّك بالتفاهمات مع «الثنائي»: لا تسرّع بملف السلاح

واشنطن لا تتراجع عن ضغوطها... لكن لا تضع جدولاً زمنياً

غارات «إسرائيليّة» جنوباً... قائد الجيش: الأمن الداخلي مضبوط





l'orient le jour: Après le départ d’Ortagus, Tel-Aviv reprend les assassinats, Beyrouth accélère ses mesures

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: أي رسائل من استئناف «حماس» إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟

مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط»: لا رابط مع الاحتجاجات في غزة



الأنباء الكويتية: أورتاغوس في انتظار التعاون اللبناني.. واحتدام المنافسة البلدية ولائحة المواجهة في جبيل تنتظر التمويل.. وتحذير من رابطة قدماء القوى المسلحة حول قانون إعادة هيكلة المصارف

عون: الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان كما هما دوليان