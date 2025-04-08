عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 نيسان 2025

الأخبار: إنتخابات بلدية بيروت: تفاقم الملف المسيحي على المناصفة
هل أربكت أورتاغوس حلفاءها؟
مفاجأة ترامب الثانية: نريد إتفاقًا مع إيران
النهار: ارتياح أميركي لدفع لبنان نحو "حقبة جديدة" إصلاح المصارف على طريق الالتزامات الحكومية
اللواء: عون وبرّي: مصلحة لبنان بالإصلاحات والحوار حول الاستراتيجية - الدفاعية
سلام لوفد أميركي: الحكومة ملتزمة بحصر السلاح.. وتحفظ نيابي على زيادة مساهمة لبنان بصندوق النقد
البناء: ترامب استدعى نتنياهو لإحباطه: الحرب مع إيران سيئة والسبت تفاوض مباشر | البورصة العالميّة تواصل التراجع ونيويورك تفرمل الاندفاعة بتدخّلات 3 تريليون | قمة السيسي وماكرون وعبدالله ترسم مسار حلّ في غزة وفق المبادرة المصرية
الجمهورية: "إيجابيات" أورتاغوس لا تحسم الخلافات
لقاء ترامب- نتنياهو يطلق إشارة الحسم؟
الديار: عون مُتمسّك بالتفاهمات مع «الثنائي»: لا تسرّع بملف السلاح
واشنطن لا تتراجع عن ضغوطها... لكن لا تضع جدولاً زمنياً
غارات «إسرائيليّة» جنوباً... قائد الجيش: الأمن الداخلي مضبوط
l'orient le jour: Après le départ d’Ortagus, Tel-Aviv reprend les assassinats, Beyrouth accélère ses mesures
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أي رسائل من استئناف «حماس» إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟
مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط»: لا رابط مع الاحتجاجات في غزة
الأنباء الكويتية: أورتاغوس في انتظار التعاون اللبناني.. واحتدام المنافسة البلدية ولائحة المواجهة في جبيل تنتظر التمويل.. وتحذير من رابطة قدماء القوى المسلحة حول قانون إعادة هيكلة المصارف
عون: الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان كما هما دوليان