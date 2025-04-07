قوى الامن: توقيف مطلوب بـ 8 مذكرات قضائية بجرائم سلب ومخدّرات وحيازة أسلحة حربية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء على جميع الأراضي اللبنانية والعمل على توقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة البيرة – عكّار، ويدعى ذ. ف. ن. (مواليد عام 1990، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /8/ مذكرات وخلاصات أحكام بجرائم: سلب، مخدّرات، حيازة أسلحة حربية وسكر ظاهر.

بتاريخ 4-4-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ".