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وفد من التيار برئاسة النائب السابق أمل أبو زيد زار سفير الجزائر في لبنان

7
APRIL
2025
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زار وفد من التيار الوطني الحر سفير الجزائر في لبنان السيد كمال بوشامة، يوم الإثنين، وذلك برئاسة النائب السابق أمل أبو زيد، يرافقه بشير حداد مسؤول قسم العلاقات الدبلوماسية، وأمين سر القسم جورج ساروفيم في مقر السفارة الجزائرية ببيروت.
وقد قدّم الوفد تهانيه إلى سعادة السفير بمناسبة تقديم أوراق اعتماده، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية اللبنانية، وبالدور الإيجابي الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في تعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب.
من جهته، عبّر السفير بوشامة عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، منوّهًا بأهمية التواصل والحوار المستمر مع مختلف القوى اللبنانية، بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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