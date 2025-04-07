قائد الجيش استقبل السفير القطري وريزا وطالوزيان والقصيفي وشقير

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وعضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب العميد المتقاعد جان طالوزيان.

وخلال هذه اللقاءات، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير ونقيب محرري الصحافة اللبنانية السيد جوزف القصيفي، وراعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، وتناول البحث شؤونا مختلفة.