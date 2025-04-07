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المفتي دريان: المناصفة في بلدية بيروت لا خوف عليها ولا يمكن أن تخضع العاصمة للتجزئة

7
APRIL
2025
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اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره ان" الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق وطني، ودار الفتوى على مسافة واحدة من جميع المرشحين  في كافة المناطق اللبنانية، وكل مرشح  بالنسبة لها  هو من أبنائها  ولا تميز بين واحد و آخر" .

وقال: "نأمل ان يتم إنجاز الانتخابات بكل شفافية وحرية وديموقراطية و المواطن اللبناني وحده له الحق في اختيار وانتخاب من يراه مناسبا لتولي المسؤولية".

أضاف: "بيروت تحتضن كل شرائح المجتمع اللبناني وهي نموذج يحتذى به في العيش الواحد بانفتاحها على الآخر وتحتضن الجميع وترعى مصالح كل اللبنانيين، ولا يمكن أن تخضع للتجزئة بعد ان حافظت على وحدتها منذ ولادة دولة لبنان الكبير".

وتابع: "المناصفة في بلدية بيروت بين المسلمين والمسيحيين لا خوف عليها وستبقى مصانة بوحدة وحكمة ووعي أهلها وساستها لمتابعة دورها الخدماتي والإنمائي والتطويري، ودار الفتوى دورها توجيهي وإرشادي وتعزيز التضامن بين كل أبناء العاصمة وسائر المدن والبلدات والقرى اللبنانية، ولن نسمح لاحد أن ينال من وحدة اللبنانيين وعاصمتهم  التي هي المثل والمثال لوحدتهم وتماسكهم وارتباطهم بارضهم وبدولتهم ومؤسساتها الرسمية والشرعية المنبثقة عن إرادتهم."

وختم: "الحكومة رئيسا وأعضاء مطالبون بالسهر على سلامة اللبنانيين وتأمين مستلزماتهم الحياتية والمعيشية بأسرع ما يمكن والعمل على تعزيز وحدتهم ونهوضهم جميعا بالتعاون لإعادة بناء الدولة انطلاقا من بيانها الوزاري وما تضمنه الدستور اللبناني للحفاظ على سيادة لبنان وإنمائه المتوازن وحرية أبنائه وتكاملهم ليبقى لبنان شعبا وأرضا ومؤسسات موئلا للحرية وواحة سلام وتلاق بين مكوناته الوطنية الأصيلة".

وختم:"نسأل الله عز وجل أن يحفظ لبنان وشعبه من العدو الصهيوني الذي يتربص به شرا، وان يتلطف بالشعب الفلسطيني وينصره وبخاصة أهل غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية وتدمير وتهجير وتجويع، ويواجهون الحرب بكل صبر وعزم وإصرار وإيمان، وندعو للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل، ونناشد المجتمع الدولي وخصوصا الدول الكبرى في مجلس الأمن بالضغط على هذا التوحش الصهيوني لوقف الإبادة والحصار والقتل".

واستقبل المفتي دريان في دار الفتوى وزير العدل عادل نصار الذي  جاء مهنئا بعيد الفطر، وجرى البحث في الأوضاع العامة التي تشهدها البلاد، وتم التطرق الى ملف الموقوفين الإسلاميين، واطلعه على الإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية للإسراع في هذا الملف.

واستقبل قنصل لبنان في باناما المحامي محمد الحاج الذي وضعه في أجواء الجالية اللبنانية والنشاطات والأعمال التي تقام لخدمة اللبنانيين، واكد " تعزيز التعاون بين اللبنانيين لما فيه مصلحة بلدهم، وتمنى  المفتي دريان له "التوفيق ومزيدا من النجاح في مهامه الديبلوماسية".

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