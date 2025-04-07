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"بسبب سرعة الرياح".. تحذير من تطاير لوحات الإعلانات!

7
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب ال80 كم/س، ونحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرق، كما يرافقها بعض التقلبات بخاصة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة وموحلة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:   يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح ناشطة تشتد احيانا وتحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بخاصة في الداخل. اما الأربعاء فبتمركز المنخفض الجوي فوق البحر الاسود ويدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا،  مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة ابتداء من يوم الخميس .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان:  بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23  و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض في المناطق الساحلية وترتفع نسبة الرطوبة، ويتكون الضباب على المرتفعات .
الثلاثاء:  
غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب ال80 كم/س، ونحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرق، كما يرافقها بعض التقلبات بخاصة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة وموحلة.
الأربعاء:  
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة و متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال ودون تعديل في الداخل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة،  تبقى الرياح المغبرة ناشطة لتصل لحدود 70 كلم/س بخاصة شمال البلاد مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية مع احتمال أمطار خفيفة ومحلية ،ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 26 درجة. 

-الرياح السطحية:  شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 45 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط يسوء احيانا بسبب ظهور الغبار في الاجواء
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و 85%.

-حال البحر:  مائج اجمالا، ارتفاع الموج (نصف متر)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي:   761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,17
-ساعة غروب الشمس: 19,04

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